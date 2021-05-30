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Amasya’da heyelan kamerada

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde heyelan anı kameralara yansıdı. Heyelana denk gelen bir vatandaş, cep telefonuyla olayı görüntüledi.

Çevre 30.05.2021, 16:24
Amasya’da heyelan kamerada

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde heyelan anı kameralara yansıdı. Heyelana denk gelen bir vatandaş, cep telefonuyla olayı görüntüledi.

Amasya’da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış beraberinde heyelanı getirdi. O an ise tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Heyelan nedeniyle tarladaki vatandaşın şaşkınlığı kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.
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