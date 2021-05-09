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Amasya’da fırtına: Sera örtüleri uçtu

Amasya’da sağanak yağış sonrası fırtına etkili oldu, seraların örtüleri uçtu.

Çevre 09.05.2021, 10:30
Amasya’da fırtına: Sera örtüleri uçtu

Amasya’da sağanak yağış sonrası fırtına etkili oldu, seraların örtüleri uçtu.

Karasenir Mahallesi’nde domates ekili alanlarda hasar oluştu. 6 dönümlük alandaki seralarını emeklerle oluşturup geçen ay ürünlerini diktiklerini anlatan üretici Niyazi Yancı, fırtınanın büyük zarara yol açtığını söyledi. Yancı, ağaç dallarını da deviren fırtınanın yol açtığı ürün kaybı ve hasarın boyutunun tespit edilerek kendilerine destek olunmasını istedi.
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17°
parçalı az bulutlu