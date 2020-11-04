Amasya Üniversitesi ‘Sıfır Atık Yetki Belgesi’ aldı

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sorumluluklarını yerine getiren Amasya Üniversitesi’ne, yapılan incelemeler neticesinde temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Amasya Üniversitesi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. 12.07.2019 tarihli ve 30329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sorumluluklarını yerine getiren Amasya Üniversitesi, yapılan incelemeler neticesinde temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Sıfır Atık Uygulama çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Amasya Üniversitesi Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, “Çevre bilincini kurum olarak benimseyen Amasya Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni yürüttüğü başarılı çevre politikası sayesinde çevreye verdiği önem ve hassasiyetini resmi olarak da tescillemiş oldu. Üniversite olarak Sıfır Atık Uygulama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın talimatıyla Sıfır Atık Komisyon Başkanlığı görevini üstlendiğimiz ilk günden bu yana sıfır atık yaklaşımını esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Doğal kaynakların verimli kullanılasını amaçladıklarını kaydeden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ise, “Ülkemizde ve dünyada yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz bir şekilde artış yaşanıyor. Atıkların toplanmasıyla israfın önlenmesi, geri dönüşüm bilincinin oluşturulabilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılasını amaçlıyoruz. Bu bağlamda Amasya Üniversitesi olarak atıklarımızı kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için Sıfır Atık Projesi’ne tam destek sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.