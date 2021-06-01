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Amasya-Erzincan karayolu ulaşıma kapandı
Amasya’da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.
Çevre 01.06.2021, 16:09
Amasya’da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.
Amasya’nın Taşova ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Amasya-Erzincan yolu trafiğe kapandı. Kapanan Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışmaları sürüyor.Taşova ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı.