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Amasya-Erzincan karayolu ulaşıma kapandı

Amasya’da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.

Çevre 01.06.2021, 16:09
Amasya-Erzincan karayolu ulaşıma kapandı

Amasya’da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Amasya-Erzincan yolu trafiğe kapandı. Kapanan Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışmaları sürüyor.

Taşova ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı.
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