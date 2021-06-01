Amasya-Erzincan karayolu ulaşıma kapandı

Amasya’da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Amasya-Erzincan yolu trafiğe kapandı. Kapanan Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışmaları sürüyor.

Taşova ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı.