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Amasra’da şiddetli fırtına
Amasra’da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
Çevre 11.03.2021, 12:36
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Amasra’da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü
Bartın’ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu. Büyük Liman mevkiinde mendireği döven dalgaların boyları 5 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılarda limana demirledi.
Aralıklarla sağanak yağışında etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak tedbirli olunması gerektiği bildirildi.