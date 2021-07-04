Amasra açıklarında hortumlar oluştu

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Göçkün Demirci ve Çakraz sahili açıklarında peş peşe hortumlar oluştu.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gökçün Demirci sahili açıklarında oluşan hortum sahil kıyısındaki kayalıklara kadar yaklaştı. 10 dakika boyunca etkili olan hortum nedeniyle sahil bölgesinde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bir başka hortum ise Çakraz sahili açıklarında oluştu. Deniz üzerindeki hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.