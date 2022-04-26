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Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Gürgen, “Elazığ’da 19 bin 174 konutun kuraları çekildi, vatandaşlarımıza teslim edildi”

Elazığ’da meydana gelen depremde 24 bin konut, bin 800 iş yeri ve 2 bin 200 ahırın hasar gördüğünü belirten Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Konutlarımız hasar gördü, yıkıldı ve şuanda da yenileniyor yenilenme işlemleri de bitmek üzere. Bu çerçevede toplam 25 bin konut yapılıyor. Elazığ’da, bunların içerisinden 19 bin 174 tanesinin de kuraları çekildi vatandaşlarımıza da teslim edildi. Bir taraftan dükkanlarımız da devam ediyor, bin 308 tane işyerimiz yapıldı bunlardan da bin 130 tanesinin kurası çekilip teslimleri de gerçekleştirildi” dedi.

Çevre 26.04.2022, 15:06
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Gürgen, “Elazığ’da 19 bin 174 konutun kuraları çekildi, vatandaşlarımıza teslim edildi”

Elazığ’da meydana gelen depremde 24 bin konut, bin 800 iş yeri ve 2 bin 200 ahırın hasar gördüğünü belirten Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Konutlarımız hasar gördü, yıkıldı ve şuanda da yenileniyor yenilenme işlemleri de bitmek üzere. Bu çerçevede toplam 25 bin konut yapılıyor. Elazığ’da, bunların içerisinden 19 bin 174 tanesinin de kuraları çekildi vatandaşlarımıza da teslim edildi. Bir taraftan dükkanlarımız da devam ediyor, bin 308 tane işyerimiz yapıldı bunlardan da bin 130 tanesinin kurası çekilip teslimleri de gerçekleştirildi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Sürsürü Mahallesinde yapılan kentse dönüşüm alanlarını gezdi. Burada konutlar hakkında bilgi veren Gürgen, ardından Cumhuriyet Mahallesinde konutlarını teslim alan Çetinkaya çiftine misafir oldu.

“Bütün ekip olarak Elazığ’ın geleceğine yönelik planlamalarda yaptık”

Elazığ’da büyük bir deprem yaşadıklarını vurgulayan Vedad Gürgen, “Ardından aralık ayında bir artçı deprem oldu. Elazığ bir büyük bir de orta ölçekte iki deprem yaşadı. Bu iki depremin sonucunda meydana gelen hasardaysa bizim toplam 24 bin konutumuz, bin 800 iş yerimiz, 2 bin 200 de ahırımız hasar gördü. Yıkıldı ve şuanda da yenileniyor, yenilenme işlemleri de bitmek üzere. Aslında hasara baktığınız zaman geçekten çok büyük bir hasar var. Elazığ’ın içerisinde bütün ilçeleriyle, köyleriyle beraber nereden baksanız 30 bin bağımsız bölümü etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Depremin olduğu gece biz buradaydık bakanımızın önderliğinde sahada çok hummalı bir çalışma yapıldı. 45 gün boyunca bakanımız hiç ayrılmadı. Bütün ekip olarak Elazığ’ın geleceğine yönelik planlamalarda yaptık. Bir taraftan içimiz kan ağlayarak enkaz çalışmalarına katıldık bir taraftan da görmüş olduğunuz bu yeni Elazığ’ın da çalışmaları yapıldı” dedi.

“19 bin 174 tanesinin de kuraları çekildi, teslim edildi”

Bu çerçevede toplam 25 bin konut yapıldığını dile getiren Gürgen, “Elazığ’da, bunların içerisinden 19 bin 174 tanesinin de kuraları çekildi vatandaşlarımıza da teslim edildi. Bir taraftan dükkanlarımız da devam ediyor. Bin 308 tane işyerimiz yapıldı, bunlardan da bin 130 tanesinin kurası çekilip teslimleri de gerçekleştirildi. Yaptığımız sadece konut ve işyeri değil tabi ki, bunların sosyal donatıları da var, bunların içerisinde camileri de var. Bugüne kadar 9 tane caminin inşaatı tamamlandı, vatandaşlarımızın ibadetine açıldı. Diğer taraftan hasar gören okulumuzun inşaatı bitti hala devam edenlerle birlikte 7 tanesinin de teslimi yapıldı. Çocuklarımız şuanda en şiddetli depremlere bile dayanıklı, güvenli okulların içerisinde eğitimlerini, öğrenimlerini görüyorlar. Bir taraftan devam eden yurtlarımız var” diye konuştu.

Sadece konut yapılmadığını bununla birlikte sosyal alanların kazandırıldığını aktaran Gürgen, “Ama bir taraftan da gördüğünüz gibi bu konut projeleri içerisinde sadece konut barındıran projeler değil. Bahçeleri, çocuk oyun alanları, bisiklet sürme alanları var. Aslında bir insanın yaşamak için arzu ettiği her türlü konforu sağlamış olan konutlardan, projelerden bahsediyoruz. Elazığ’ın içerisinde sadece bu dönüşüm projeleri veya depremden sonra yenilenme yapılmadı. Özellikle Toplu Konut İdaresi başkanlığımızın yapmış olduğu bu projelerin etkisiyle belki insanların buna özenmesiyle hem niteliksiz konutlarında kurtulmak onları dönüştürmek açısından hem de bu projelerin birer benzerini yapabilmek için vatandaşımızla şuan da Elazığ’ın içerisinde ciddi bir dönüşüm projesi de yürütüyor. Elazığ belediyesinden aldığımız bilgilere göre depremsen sonra 13 binin üzerinde konut için ruhsat alınmış durumda” diye kaydetti.

“Yenilenen, güvenli, sağlam binaları olan bir Elazığ ile de tanışmış olacağız”

2020’nin başı ve Aralık ayının üzüntü verici olduğunu ifade eden Gürgen, “Ama şuanda yenilenen, güvenli, sağlam binaları olan bir Elazığ ile de tanışmış olacağız. Bu çerçevede ben ocak ayında özellikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu afetler bu depremler sürekli yaşanacak ama biz bu şekilde dönüşümleri gerçekleştirebildiğimiz sürece böyle sağlam konutları, sağlam okulları, sağlam işyerlerini yaptığımız sürece inşallah can kayıplarımız olmayacak. Bizim açımızdan en önemli olan kısmı da burası. Artık özellikle Elazığ’ın merkezini bile güvenli şehir olarak söyleyebiliriz bu çerçevede çünkü yenilenen on binlerce konut oldu. Elazığlıların herhalde çok büyük bir kısmının depremden de endişe duymasına gerek kalmayacak” dedi.

Depremde evlerinin yıkıldığını dile getiren Abdulgani Çetinkaya, "Bir zayiat olmadı. Ondan sonra Allah devletimizden razı olsun. Bize evlerimizi yaptılar ve verdiler. Şuanda oturuyoruz ve memnunuz. Daha güzel yapılmış ve planlı projeli. Önceki sokakları daha önce görseydiniz girilmiyor ve çıkılmıyordu. Üstelikte asansör diye bir şey yoktu. Ama şimdi hepsinde asansör var" diye konuştu.

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