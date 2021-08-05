banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Telafide yeni dönem başlıyor
Telafide yeni dönem başlıyor
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma

Altınova’dan Muğla’ya su tankeri gönderildi

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Muğla’daki yangına müdahale için 10 tonluk su tankeri ve 2 personel gönderdi.

Çevre 05.08.2021, 17:21
Altınova’dan Muğla’ya su tankeri gönderildi

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Muğla’daki yangına müdahale için 10 tonluk su tankeri ve 2 personel gönderdi.

Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Muğla’daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu. Altınova Belediyesi, talep üzerine 10 tonluk su tankeri ve 2 personeli bölgeye gönderdi. Su tankeri ve 2 personeli Muğla’ya uğurlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Talep üzerine su tankerimiz ve personelimiz Muğla yangın bölgesine hareket etti. Ekiplerimiz üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklardır. Gelecek olan taleplere göre katkılarımız devam edecektir. Rabbim tüm ekiplere güç versin. Bu günleri, hep birlikte aşacağız” diye konuştu.
Yorumlar (0)
33°
açık