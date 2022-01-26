Altınköy’ün hayvanları karın keyfini çıkarttı

Ankara’da kar yağışı sonrası masalsı bir ortam arayanların tercihi olan Altınköy’de yaşayan hayvanlar karın keyfini çıkardı.

Günlerdir yoğun kar yağışı Ankara’da bazı aksaklıklara neden olsa da Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi masalsı görüntülere sahne oldu. Altınköy Açık Hava Müzesi’nde yaşayan at, geyik, ceylan, eşek, ördek, kaz, inek, dana, keçi, koyunlar karın tadını çıkardı. Müzeyi ziyarete gelen misafirlerse Altınköy’ün kar altındayken daha güzel olduğunu belirtti.

Kışın ilk defa Altınköy’e geldiğini ve karın çok yakıştığını belirten Melike, “Her yer bembeyaz, aslında biz bu görüntü için geldik. Kahvaltı yapıp doğayı izlemek için tercih ettik. Kahvaltıyı da bir konakta yaptık. Aslında önceki ziyaretimde alanda bulunan hayvanları ziyaret etmiştik fakat şu anda soğuk nedeniyle ziyaret edemedik” dedi.

“Kendimi iyi hissettiğim zaman daha fazla renkli ipler kullanıyorum”

Altınköy’de bez dokurken kullanılan renklerin hem geleneksel hem de o anki duygularına göre değiştiğini belirten yöresel bez dokuma sanatkarı Fatma Köker, “Meslek içerisinde 20’nci yılım. Hem alaylı hem de eğitimliyim. Anneannemizden öğrendik bu mesleği, şimdiyse gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz. Bez dokurken geleneksel renkleri de kullanıyoruz, onun dışında insanın günlük duygularına göre de değişebiliyor. Kendimi iyi hissettiğim zaman daha fazla renkli ipler kullanırken, daha karamsar olduğum günler yerini koyu renklere bırakıyor. O anki duruma göre değişebiliyor” diye konuştu.

Kar yağışı eşliğinde nostaljik bir mekanda bez dokumanın köy hayatını hatırlattığını dile getiren Köker, kar yağışında çocukluğuna döndüğünü ve kullanılan iplerin de rengarenk olduğunu aktardı.