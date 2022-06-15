Altınbeşik Mağarası 5 ayda 40 bin ziyaretçi ağırladı

Antalya’da iki yıl aradan sora geçen yıl kapılarını yeniden ziyaretçilere açan Altınbeşik Mağarası’nı bu yılın ilk 5 ayında 40 bin kişi ziyaret etti. Yeraltı gölü üzerinde masmavi turkuaz renkteki sularında bot ile gezilebilen mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Bu kışın ağır geçmesi ile olabilecek tehlikelere karşı zaman zaman kapatılan mağarayı 5 ay içerisinde 40 bin kişi ziyaret etti. Günde ortalama 300 kişinin ağırlandığı ve gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya’nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, Altınbeşik Mağarası’nın bilindiği üzere dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu söyledi. İbradı Belediyesi olarak mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Özdoğan, “İbradı Belediyesi olarak geçen yıl temmuz ayında pandemi döneminden sonraki normalleşme sürecinden sonra mağarayı işletmeye başladık. Geçen yıl gayet güzel bir yıl geçirdik. Bu yıl üzerine katlayarak devam etmekteyiz. Bu yılın başından beri aldığımız ziyaretçi sayısı ise 40 bini aştı. Özellikle hafta sonları oldukça fazla ziyaretçi alıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçilerimiz geliyor. Kolombiya ve Brezilya’dan dahi ziyaretçilerimizle buluştuk. Gelen ziyaretçilerimize daha iyi hizmet vermek için bot sayımızı arttırdık” dedi.

Özdoğan, bölgenin milli park olduğunu ve 90’ı endemik olmak üzere 600 farklı bitkiye ev sahipliği yaptığını ve yaban hayatının da ciddi derecede devam eden bir bölge olduğunu sözlerine ekledi.

“Ülkemizin cennet köşesinden bir yer”

Ankara’dan gelerek mağarayı ziyaret eden Filiz Çay, Altınbeşik Mağarası’nın ismini duyduklarını ve tavsiye üzerine geldiklerini söyledi. Karavan ile yolculuk yaptıklarını anlatan Çay, “Ankara’dan yola çıkarak Konya’ya geldik. Orada konakladıktan bir gün sonra Altınbeşik Mağarası’na tavsiye üzerine geldik. Gerçekten çok güzel, harika bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. İçerisi muhteşem. Bütün her ayrıntısı sarkıklar, renkleri efsane bir yer. Bizde tavsiye üzerine geldik. Herkesin görmesi gereken bir yer. İçerisinin sıcaklığı 16 derece, gerçekten harika. Suyun rengi turkuaz renk. Efsane bir yer. Gelmeyenlerin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum. Mağara Toroslar’ın bağrında ülkemizin cennet köşelerinden bir yer” dedi.

Mağarayı eşi ile birlikte gezen Ahmet Alver ise, “Eşim ile yeni evlendik. Kırıkkale’den Manavgat ilçesine balayı için geldik. Mağaranın ismini duymuştuk. Bize tavsiye edildi. Kırıkkale’ye dönüşümüzde ise mağarayı ziyarete geldik. İçerisi muhteşem güzelliklere sahip. Sarkıtları, renkleri mükemmel. Geldiğimiz için mutluyuz. İyi ki ziyaret etmişiz” diye konuştu.

“Burada dünyanın kalbini hissettim”

Mağarayı ziyarete gelen Alman turist Regina Kühr, Almanya’dan tur ile tatil yapmak için Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Regina Kühr, “Türkiye’deki gezi programlarımızın içerisinde Altınbeşik Mağarası ziyareti de vardı. Burası muhteşem bir yer. Çok beğendim. Suyun turkuaz rengine bayıldım. İçerisinde sarkıtlar, travertenler harika. İçeride kuş sesler ve atmosferi harika. Burada dünyanın kalbini hissettim. İyi ki gelmişim. Çok mutlu oldum” diye konuştu.

“Halka katkı sağlıyor”

Ürünlü Mahallesi Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, ”Altınbeşik Mağaramız pandemi nedeniyle iki yıl kapalı kaldı. Pandemiden sonra işletmesini İbradı Belediyesi aldı. Yaklaşık 11 aydır çok güzel çalışmalar oldu. Burası her geçen gün ziyaretçi akınına uğruyor. Gelen ziyaretçiler köyümüzden yerel ürünler alarak, köyümüzdeki vatandaşlar da ekonomik yönden istifade ediyor“ diye konuştu.