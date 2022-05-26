“Altın Şehir” yükseliyor

Feridun Çelik Mahallesi’nin Cinderesi olarak bilinen bölgesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi “Altın Şehir” yükselmeye devam ediyor. Altındağ’a güneş gibi doğan “Altın Şehir”in tamamlanmasına çok az kaldı.

Altın Şehir’de sona yaklaşıldı. Yıllardır Altındağ’ın kanayan yarası olan Cinderesi bölgesinde, hak sahiplerinin modern konutlarına kavuşmasına ve yüzlerin gülmesine çok az kaldı. Çalışmalarla yakından ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altın Şehir hem Altındağ hem de Ankara için çok değerli bir proje... Tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. Projede büyük ölçüde sona yaklaştık. Proje tamamlandığında bölgenin değerine değer katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesi konusunda bizim her zaman yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Cinderesi geçmişte kaldı”

Altın Şehir projesinin hayata geçmesi için kısa sürede çok kararlı adımlar attıklarının altını çizen Başkan Balcı, Cinderesi’nin Altın Şehir’e dönüşme aşamasında yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

“Cinderesi Altındağ’ın adeta kanayan yarasıydı. Göreve gelir gelmez ilk olarak, hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık. Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca, sabır ve emekle imar yollarını açtılar. Çok kısa sürede kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik, onu da yaptık. Bölgede hak sahiplerinin 8 yıldır beklediği 451 konutun temellerini, Sayın Bakanımız Murat Kurum’un da katılımlarıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde coşkuyla gerçekleştirdik. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, çok yakın zamanda, yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız.”