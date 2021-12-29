Altıeylül’ün yolları yenilenip iyileştiriliyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yol iyileştirme ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Evren Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Atatürk Caddesi, Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Aydınlar Sokak, 103. Sokak, 118. Sokak, Balıklı, Lojmanlar Sokak, Atalar Caddesi, Ertuğrul (Bayındır) ve Kozderegüven yollarında yaklaşık 10 bin metrelik asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmalarına başlamıştı. Devam eden çalışmalar neticesinde kırsal mahalleler başta olmak üzere şehir içi ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına kapsamlı bir yol çalışması Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü aracılığıyla sürdürülüyor.

Yaklaşan soğuk ve yağışlı kış aylarından önce yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmalarına aralıksız devam eden Altıeylül Belediyesi, özellikle trafiğin işlek olduğu ve dolmuş-otobüs gibi toplu taşıma hatlarının yoğun bir şekilde çalıştığı ana arterlerde yürütülen çalışmalar ile Altıeylül’de vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmaları tamamlanırken, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde devam eden çalışmalarda ise sona yaklaşıldı.

Yol çalışmalarının kış öncesi sür’atle ilerlediğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Yaklaşık 10 bin metrelik asfalt yapım ve yol iyileştirme çalışmalarımıza yaklaşan kış ayı öncesi sahadaki ekiplerimizle aralıksız devam ediyoruz. Hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitirmeye çalışırken diğer yandan da vatandaşlarımızın şehir içi konforunu arttırabilecek diğer planlamalar üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle şehir içi toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullanıldığı, trafiğin de bir o kadar yoğun olduğu ana arterlerde yürüttüğümüz asfalt yenileme ve yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın konforunu ön plânda tutuyoruz” dedi.