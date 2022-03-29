Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde bahar temizliğine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen bahar temizliği faaliyetleri ilçe genelinde yürüyüş yolları, kaldırımlar, parklar ve ana arterler başta olmak üzere başlatılan çevre düzenlemeleri, parkların bakım ve onarımı, yol kenarlarında ve kaldırımlarda yetişen yabani otlar ile vatandaşların talepleri doğrultusunda istenilen belirtilen yerlerde bahar temizliği çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar esnasında uzman ekiplerce insan ve hayvan sağlığına zararlı olmayan kimyasallardan oluşan karışımlar kullanılırken daha verimli ve etkili ilaçlama gerçekleştirebilmek için de uygun ekipmanlar tercih ediliyor.

Başkan Avcı “Altıeylül için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Modern bir şehir görünümüne ulaşarak daha yaşanabilir ve daha yeşil bir şehir için çalışmalarını yürüten Altıeylül Belediyesi, bahar temizliği faaliyetlerine başlayarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen faaliyetler ile ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül’ümüzü daha tertipli bir görünüme kavuşturarak vatandaşlarımızın modern görünümlü, aynı zamanda da daha yeşil bir şehirde yaşayabilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müz sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak da bahar temizliği faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Bu faaliyetlerimiz ile çevre düzenlemelerimiz, yol kenarlarında ve kaldırımlarda yetişen yabani otlar ile mücadele, parkların bakım ve onarım çalışmaları başta olmak üzere ilçe genelinde bir bahar temizliğine başladık. Maalesef ki pandemi münasebetiyle uzunca bir süre bir araya gelememiştik. İnşallah bu Ramazan’da iftardan sonra yeşil alanlarımızda özlediğimiz o akşam sohbetlerini birer bardak çay eşliğinde gerçekleştireceğiz. Bizler Altıeylül için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.