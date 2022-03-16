Almus barajında sevindiren gelişme

Tokat’ta elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı’nın su seviyesi yüzde 20’ye yükseldi.

Almus ilçesindeki barajda yaşanan kuraklık endişeye neden olurken, son haftalarda düşük su seviyesinin artması sevinçle karşılandı. Balıkçılığın yanı sıra manzarası ile ilçeye değer katan baraj gölünde yüzde 10’a gerileyen su seviyesi, yüzde 20’ye yükseldi. Barajdaki su seviyesinde ortalama günlük olarak 1 puan artış yaşandığı kaydedildi. Su seviyesinin kar yağışları ve nisan yağmurları ile birlikte eski seviyesine gelmesi bekleniyor.

“Çiftçimiz endişe etmesin, yağışlar iyi gidiyor”

Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, barajda su seviyesindeki düşüşün tarımsal sulama ve son aylardaki elektrik üretimindeki artıştan kaynaklandığını belirterek, “Çiftçimiz endişe etmesin, yağışlar iyi gidiyor. Bu sene sulamada sıkıntı yaşamayacağımız, tarıma sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim. Kimsenin endişesi olmasın, sulamada sıkıntımız olmaz. Almus Barajımız bereketlidir. Bu sene barajımızda sulama birliklerinin kullanacağı su, ihtiyacımızı giderecek ölçüde. Şu anda barajda su seviyesi yüzde 20 oranında. Barajımızın etrafında ormanlarımız var. Kar daha erimedi. Eriyecek olan karla birlikte bu seviye yükselecektir” dedi.

“Gereksiz bir panik havası oluşturuluyor”

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise, son dönemlerde kamuoyunda Almus Barajı’nda su rezerviyle ilgili bir takım spekülasyonlar yaşandığını ifade ederek, “Bunların kısmen doğruluk payı olmakla beraber, ben biraz da böyle gereksiz bir panik havası oluşturulduğunu düşünüyorum. Yetkililerle görüştüğümüzde barajdaki su rezervinin bahsedildiği gibi çok sıkıntılı olmadığı, bu sene yağışlarla beraber barajdaki doluluk oranının istenilen seviyede olmasa da ovalarımızı sulayacak şekilde olduğu ifade edildi” diye konuştu.

“Ülkemizin hem elektrik enerjisine hem de tarımsal sulamaya ihtiyacı var”

Başkan Çelik, barajda elektrik üretiminin kontrollü bir şekilde yapıldığını belirterek, “Ülkemizin enerjiye, aynı zamanda tarımsal alanlarda üretim yapmaya ve tarımsal alanların sulanmasına da ihtiyacı var. Her ikisi de bilimsel bir şekilde ilgili kurumlarca değerlendiriliyor. Ona göre barajın rezervi ve elektrik üretimi oluşturulmaya çalışılıyor. Ben bu anlamda kamuoyundaki bir takım spekülasyonlara oluşturulmak istenen panik havasına çok fazla itimat edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de yakından takip ediyoruz konuyu. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde üretim yapılıyor. Doluluk oranı sürekli takip ediliyor. Bu anlamda ben önümüzdeki süreçte ovaların sulanmasıyla alakalı bir sıkıntı, bir sorun olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.