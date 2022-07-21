Almanya’dan döndü, evine ve camiye GES kurdu

Almanya’dan kesin dönüş yattıktan sonra yerleştiği mahallesinde evine ve camiye Güneş Enerji Sitemi (GES) kurdu.

Trabzon’un Çaykara ilçesinden 1965 yılından Van’ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi’ne yerleşen Karadenizliler, yaptıkları yeniliklerle kendilerinden söz ettiriyor. Almanya’dan kesin dönüş yapan İsmail Kanık isimli vatandaş, yerleştiği mahallesinde evine ve camiye Güneş Enerji Sitemi (GES) kurdu. 1975 yıllarında kendi imkanları ile mahallelerine elektrik çekip 1983 yılına kadar kendi elektriklerini jeneratörle sağladılar. Bununla yetinmeyen mahalle sakinleri, mahallenin 3 noktasında yapılan çeşmeleri Van’dan getirdikleri su tesisatçısı tarafından suyu evlerine kadar getirdiler. Bununla da yetinmeyip dönemin Emekköyü Kalkınma Kooperatif Başkanı tarafından mahalleyi kanalizasyona kavuşturdu. Yerli halk tarafından da takdirle karşılayan Karadenizliler, son olarak mahalleye Güneş Enerji Sistemi (GES) panelleri kurarak kendi elektriklerini üretmeye başladı.

Mahalle Muhtarı Abdullah Korkmaz, “Mahallemizdeki hayır sefer İsmail Kanık ağabeyimiz katkıda bulundu. Bütün masrafları kendi karşıladı. Bu sistemde bize 400 bin liraya mal oldu. Camimiz, taziye evi ile imam evine bu elektrikten faydalanacak. Bu gün açılışını yaptık. Emeği geçenlerden yaptık Allah razı olsun” dedi.

Uzun yıllar Almanya’da çalışıp emekli olduktan sonra çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Emek Mahallesi’ne yerleşen İsmail Kanık, satın aldığı arsa üzerinde ev yaptı. Doğalgazın mahallelerine gelmesinin şuan olumsuz olduğu ve kömür maliyetlerinin artmasıyla birlikte evine GES kurmayı planladığını ifade eden Kanık, yıllarıdır yurt dışında elektrik işlerinde çalıştığını söyledi. Yaptığı araştırmalar sonucu bunun daha hayırlı olacağını düşündüğü için bu sistemi yaptığını ifade eden Kanık, “Bu sisteme 400 bin liraya masrafım oldu. 68 panolu 24 kW olarak üretim yapıyor. Bugün itibarı ile devreye girdi. Günde 6 saat çalışacak ve bu çalışma süresinde 150 kW elektrik üretecek. Aynı sistemi de köy camisi, taziye evi ile imam evine de kurduk. Oradaki sistem de aynı benim evimdeki sistem gibi. 68 panolu 24 kW olarak üretim yapıyor” dedi.