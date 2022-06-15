Allahu Ekber dağını papatyalar süslendi

Sık Sık yağan yağmurlar sonrası Şenkaya’nın Allahu ekber dağı bin bir çeşit çiçeklerle süslendi. Adeta renk cümbüşünün yaşandığı Allahu ekber dağları doğa fotoğrafçılarının dikkatlerini çekiyor.

Allahu ekber dağının zirvesinde kar ve sis kaplarken etekleri papatya tarlası gibi. Rengarenk çiçek florası olan Allahu ekber dağını doğa fotoğrafçıları bol bol fotoğrafladılar.

Şenkaya sakinlerinden Tahir Taylan Önder, “Bugün ilçemize gelen doğa fotoğrafçıları ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini resimlediler. İlkbaharın gelmesi ile birlikte doğa güzellikleri ve tarihi kültür bakımından çok zengin bir yapıya sahiptir ilçemiz şuan Haziran ayında dağlarımızda çok güzel çiçekler açtı ormanlık alanlarımızın yeşilliği ilçemizin doğa güzelliği görülmeye değer bir vaziyettedir buradan bütün doğa fotoğrafçılarını ilçemize davet ediyoruz” dedi.

Şenkaya ilçe sakinlerinden Ayhan Ögün, “Bugün ilçemizi tanıtmak için gelen doğa fotoğrafçılarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Doğa fotoğrafçısı Ahmet Polat, “Bugün Şenkaya’dayız. Sabah Allahu ekber dağlarına çıktık. Dağların eteklerinde bir çok çiçek çeşidi var florası çok zengin Arıcılık çok daha geliştirile bilir burada ormanları ve doğası mükemmel bir yer bütün doğa fotoğrafçıları burayı değerlendirilebilir” diye konuştu.