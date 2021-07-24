banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
İthalat vergilerinde yeni dönem
İthalat vergilerinde yeni dönem

Alibeyköy Barajında korkutan görüntü: Onlarca balık öldü

Sultangazi’de bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Alibeyköy barajında onlarca balık ölü bulundu. Çok sayıda balığın su yüzüne çıktığı barajdaki balık ölümleri ise dikkat çekti.

Çevre 24.07.2021, 12:39
Alibeyköy Barajında korkutan görüntü: Onlarca balık öldü
banner502

Sultangazi’de bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Alibeyköy barajında onlarca balık ölü bulundu. Çok sayıda balığın su yüzüne çıktığı barajdaki balık ölümleri ise dikkat çekti.

Sultangazi’de bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajının bir bölümünde bulunan onlarca ölü balık dikkat çekti. Barajın Cebeci mevkiindeki kirlilik ve geçtiğimiz günlerde suların çekilmesi ile suyun buharlaşması sonucu yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldüğü belirtildi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501