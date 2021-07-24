Alibeyköy Barajında korkutan görüntü: Onlarca balık öldü

Sultangazi’de bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Alibeyköy barajında onlarca balık ölü bulundu. Çok sayıda balığın su yüzüne çıktığı barajdaki balık ölümleri ise dikkat çekti.

Sultangazi’de bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajının bir bölümünde bulunan onlarca ölü balık dikkat çekti. Barajın Cebeci mevkiindeki kirlilik ve geçtiğimiz günlerde suların çekilmesi ile suyun buharlaşması sonucu yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldüğü belirtildi.