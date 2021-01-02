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Aliağa’nın flamingolarından kartpostallık görüntüler
İzmir’in doğa harikası turistik alanlarından Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası, her mevsim flamingolara ev sahipliği yapıyor. Uzun ince bacakları, rosa rengi tüyleri ile dikkat çeken flamingolar, Aliağa Kuş Cennetinin ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Çevre 02.01.2021, 13:03
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İzmir’in doğa harikası turistik alanlarından Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası, her mevsim flamingolara ev sahipliği yapıyor. Uzun ince bacakları, rosa rengi tüyleri ile dikkat çeken flamingolar, Aliağa Kuş Cennetinin ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Aliağa ilçesi plajlar mevkiinde bulunan ve Türkiye’deki 447 kuş türünden 123’üne ev sahipliği yapan Aliağa Kuş Cenneti’ndeki flamingolar, rengarenk görüntüler oluşturuyor. Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe sahip olan Aliağa Kuş Cenneti, kartpostallık görüntüsü ile ziyaretçilerine doğal yaşamın tüm güzelliklerini yansıtıyor. 27 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en değerli sulak alanlarından olan Aliağa Kuş Cenneti, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.Özellikle flamingoların boy gösterdiği Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası, kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor. Uzun ince bacakları ve rosa rengi tüyleri ile dikkat çeken flamingoların sunduğu manzara, ilçe sakinlerinin olduğu kadar ilçe dışından gelen turistlerin de beğenisini topluyor.
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