Aliağa’da yangın

İzmir Aliağa’da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45’te yangın ihbarı geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, vatandaşların çocuklarla kaçışması cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bazı vatandaşlar da yangına müdahalede ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.