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Aliağa’da yangın

İzmir Aliağa’da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çevre 02.08.2022, 15:29
Aliağa’da yangın

İzmir Aliağa’da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45’te yangın ihbarı geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, vatandaşların çocuklarla kaçışması cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bazı vatandaşlar da yangına müdahalede ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.

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