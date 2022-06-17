Aliağa’da Mavi Bayrak sayısı 2’ye yükseldi

Sanayisinin yanı sıra tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve turizmiyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Kuzey İzmir’in parlayan yıldızı Aliağa’da Mavi Bayraklı Plaj sayısı 2’ye yükseldi.

Aliağa’da ilk kez 2017 yılında Ağapark’a verilen Mavi Bayrak ödülünün ardından ön plajlar bölgesinde bulunan Polis Plajı da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRKÇEV) değerlendirmeleri sonucunda Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Mavi Bayrak almaya hak kazanan Polis Pilajı’nda ise Mavi Bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi. İzmir Valiliği himayesinde, Aliağa Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Bayrak törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen, güvenilir eko etiketi Mavi Bayrağın hem halk sağlığına hem de sürdürülebilir çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Ağapark 6. kez mavi bayrakla ödüllendirildi

Aliağa Belediyesinin arka plajlar bölgesinde 170 dönüm alan üzerinde projelendirdiği Ağapark Plajı bu yıl 6. kez Mavi Bayrak gururu yaşadı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ağapark’ta Mavi Bayrak Sorumlusu Mustafa Bora ile birlikte bayrağı göndere çekti. Aliağa’nın sanayisinin yanı sıra tarihi, kültürü ve turizmiyle büyük bir potansiyeli barındırdığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ağapark’ın üst üste 6. kez Mavi Bayrak ile taçlandırılmasının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını söyledi.

Ağapark’tan sonra Polis Plajı da Mavi Bayrak gururu yaşadı

Sanayisi, ticareti, tarımı, kültürü ve turizmiyle İzmir’in her alanda iddiası olan bir şehir olduğunu vurgulayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Türkiye’nin en önemli sanayi üretim tesisleri ve limanlarının bulunduğu Aliağa’da iki plajın Mavi Bayrak alması turizm açısından çok önemli. Aliağa Polis Plajı’na verilen Mavi Bayrak İzmir plajlarına verilen 66’ncı Mavi Bayrak oldu. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait Polis Plajı’nın Mavi Bayrakla ödüllendirilmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, “Yapılan altyapı çalışmalarının ardından tesisimizin güzelleştirilmesi için Aliağa Belediyesi ile birlikte tüm çalışmaları kısa sürede tamamladık. Tescil süreci sonrasında temizlik, kalite ve çevre duyarlılığı açısından büyük bir anlam ifade eden Mavi Bayrağı plajımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası bilinirliğe sahip Mavi Bayrağın ülkeler için önemli bir kriter olduğunu ifade eden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, “Mavi Bayrak dünya çapında saygınlığa ve değere sahip olmakla birlikte plaj ve marinaları kullananların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi garanti eden bir sistemdir. Deniz suyunun temizliğinden çevre bilincinin oluşmasına kadar birçok kriteri bir araya getiriyor” dedi.

Öte yandan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı?(TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen?Mavi Bayrak programı,?uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 50 ülkede uygulanıyor. Türkiye, sahip olduğu 531 mavi bayrak ödüllü plaj sayısı ile dünya 3. sırada. İzmir, sahip olduğu 66 mavi bayraklı plaj sayısı ile Türkiye’de bu alanda Antalya ve Muğla’nın ardından 3. sırada yer alıyor.