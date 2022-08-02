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Aliağa yangını kontrol altında

İzmir Aliağa’da orman dışı alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Çevre 02.08.2022, 15:37
Aliağa yangını kontrol altında

İzmir Aliağa’da orman dışı alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45’te yangın ihbarı geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları yapılıyor.

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