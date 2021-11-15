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ALES sınavı için nüfus müdürlüğü pazar günü de açık
Bursa Valiliği, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (2021 ALES/3) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğünün 21 Kasım 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi.
Çevre 15.11.2021, 16:24
Bursa Valiliği, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (2021 ALES/3) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğünün 21 Kasım 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi.