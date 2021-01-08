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Alata sahili "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Mersin’in Erdemli ilçesindeki Alata sahili "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Çevre 08.01.2021, 09:07
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Alata sahili "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Mersin’in Erdemli ilçesindeki Alata sahili "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan deniz kaplumbağalarının üreme alanı, aynı zamanda endemik bitki türleri içinde koruma altında bulunan kum zambaklarına yaşam alanı sağlayan Alata Sahili’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sit alanı ilan edilmesi, bilim insanları tarafından sevinçle karşılandı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, “Bu karar bizler için çok mutluluk verici. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyeti gözettiği için” dedi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sınırları içinde yer alan, uzun yıllar araştırma yaptığı Alata Sahili için alınan kararı değerlendiren Ergene, “Alata kumsalı, Cumhurbaşkanımızın kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Kesin korunacak hassas alan kapsamında 83 dekarlık bir bölge tanımlanmış oldu. Bu bölgenin kesin korunacak hassas alan olmasındaki en önemli sebep bu kumsallarda yıllardır çalıştığımız deniz kaplumbağaları ve kum zambaklarının neslinin tehlikede olan canlılar olması idi. Yaklaşık olarak 20 yıldan beri Alata Kumsalı deniz kaplumbağaları üreme alanı olarak tanımlanmıştı. Özellikle son dönemlerde bu bölgede kum zambaklarıyla birlikte bu canlının korunması için önemli adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımızın kararıyla, 109. maddeyle bu kesin korunacak alanlar olarak tanımlanmış oldu” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bu hassasiyeti gözettiği için"

Kararın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Ergene, “Bu bizler için çok mutluluk verici. Cumhurbaşkanımıza bu nedenle çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyeti gözettiği için. Çünkü bu alanlar özellikle deniz kaplumbağaları açısından çok büyük öneme sahip. İçgüdüsel olarak mutlaka bu canlılar doğmuş oldukları kumsallara geliyorlar. Doğmuş oldukları kumsallara geldiklerinde eğer onun yerinde kentleşme varsa bu canlılar yumurtasını bırakacak yer bulamıyor. Alata kumsalını korumak onlara yuvalayacak yer vermek açısından çok çok önemli bir karardır. Bu bölgenin korunması açısından atılmış en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu alan zaten doğal sit alanı olarak tanımlanmıştı. Ancak bu kararla beraber artık korunma açısından çok daha ciddi önlemlerin alınacağı bir alan haline gelmiş oldu” şeklinde konuştu.

"400 yuvadan 30 bin civarında canlı yavru denizle buluştu"

Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Alata Sahili’nde yapmış oldukları çalışmada geçen sezon 400 yuva tespit ettiklerini de aktaran Ergene, “Bu 400 yuvadan yaklaşık 30 bin civarında canlı yavru denizle buluştu. Denize kavuşan bu canlı yavrular için, biliyorsunuz bütün dünyada bilinen bir gerçek var, bin tane yavrudan ancak bir tanesi ergin hale gelip tekrar bu sahillere yumurta bırakmak için dönecek. Dolayısıyla bu yaklaşık 20-25 yıllık bir süreyi içerisine alıyor. 25 yıl sonra geldiğinde tekrar bu kumsalı bu karar sayesinde bulacak bu canlı. O nedenle çok çok önemli. Başka yere gitmiyorlar, doğmuş oldukları kumsallara gelip tekrar yumurta bırakıyorlar” dedi.

Kesin korunacak hassas alan ilen edilen kumsalın gerisindeki bölgelerin de koruma altında olması gerektiğine işaret eden Ergene, "Alata kumsalı bilindiği üzere Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün içerisinde yer almakta. Bu nedenle iyi korunan alanlardan bir tanesi. Ancak bu korumanın devam edebilmesi için yani kesin korunan hassas alan olarak devam edebilmesi için diğer alanlarında korunması gerekiyor. Alata Araştırma Enstitüsü aynı zamanda tarımsal araştırmalar yapan bir yer ve dünyaca ünlü bir araştırma enstitüsünü ifade ediyor. Bu nedenle 83 dekara artı olarak arkadaki bölgenin de koruma alanı içerisine dahil edilmesi gerekiyor ki bu sahil korunabilsin. Korumayı kompakt bir şekilde yapmak gerekiyor. Sahili sadece 83 dekarla koruyacak olursak ve arka tarafını korumayacak olursak bu alan yine korumada eksik kalabilir. O nedenle bütün alanın korumaya alınması için bir adım daha atmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
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