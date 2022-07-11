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Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum vatandaşları korkuttu

Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca arasında deniz ortasında çıkan hortum paniğe neden oldu.

Çevre 11.07.2022, 22:12
Alaplı-Akçakoca arasında dev hortum vatandaşları korkuttu

Zonguldak’ın Alaplı-Akçakoca arasında deniz ortasında çıkan hortum paniğe neden oldu.

Alaplı Akçakoca arasında denizde ortaya çıkan hortum paniği sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, dev hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

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