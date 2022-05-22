Alanya’nın karla kaplı Gökbel ve Çökele yayla yolu ulaşıma açıldı

Yaz turizminin merkezi Alanya’nın halen karla kaplı olan Gökbel ve Çökele yayla yolları yayla sezonunun açılacağı Haziran ayı öncesi Alanya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Mahmutlar Sülüklü ve Söbüçimen yayla yollarında ise çalışmalara hız verildiği bildirildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaylacıların ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaylalara ulaşımını sağlamak için çığ düşmesi ve heyelan nedeniyle kapanan yollarda temizleme ve onarım çalışması yapılıyor. Gökbel ve Çökele yayla yolunda 3 metreye varan karla kapalı kısımlar temizlenerek ulaşıma açıldı.

“Sülüklü ve Söbüçimen’de çalışmalar devam ediyor”

Alanya Belediyesi ekipleri, Gökbel ve Çökele Yaylası’ndan sonra Mahmutlar Sülüklü ve Söbüçimen Yaylası’nda ise çalışmalarına devam ediyor. Sadece yaylalara bağlı vatandaşların değil, yaz sezonu boyunca ülkenin her tarafından ziyaretçilerin akın ettiği Alanya yaylalarında ulaşım konforunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.