banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

banner548

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Alanya’da teknecilerin ’çöken iskele’ isyanı

Antalya’nın Alanya ilçesinde turizmin en gözde mekanı olan İskele Rıhtım’da son yaşanan küçük çaptaki deprem ve fırtınaların ardından çökmeler meydana geldi. Yaşanan depremler ve sonrasında fırtınalar sebebiyle oluşan dev dalgalarla çöken iskelenin bir an önce yapılmasını isteyen gezi teknesi sahipleri, yetkililere seslendi.

Çevre 16.03.2022, 13:06
Alanya’da teknecilerin ’çöken iskele’ isyanı

Antalya’nın Alanya ilçesinde turizmin en gözde mekanı olan İskele Rıhtım’da son yaşanan küçük çaptaki deprem ve fırtınaların ardından çökmeler meydana geldi. Yaşanan depremler ve sonrasında fırtınalar sebebiyle oluşan dev dalgalarla çöken iskelenin bir an önce yapılmasını isteyen gezi teknesi sahipleri, yetkililere seslendi.

İskelede bir araya gelen gezi teknesi sahipleri, bölgenin her turizm sezonunda yüz binlerce turiste hitap ettiğine dikkat çekerek, çöken yerlerin tamir edilmemesi halinde Alanya ve Türk turizminin kayıp yaşayacağını söyledi. Aba Yatçılık sahibi Mustafa Demirtunç, turizm sezonu öncesi büyük bir sorun yaşadıklarını söyleyerek, "Alanya’nın göz bebeği, insanların gezdiği, dolaştığı, yüz binlerce turistin teknelere binerek mavi tur yaptığı limanımızın haline bir bakın. Turizm sezonu başlamak üzere, teknelerimiz gelecek, tekneyi bağlayacak yerimiz yok. Biz tekneciler olarak ödemelerimizi yapıyoruz, vergimizi veriyoruz. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Kooperatife yükümlülüklerimizi fazlasıyla yerine getiriyoruz" dedi.

"Gün geçtikçe de iskeledeki yarık ve çökmeler büyüyor"

İki aydır iskelenin çökmüş vaziyette beklediğini ifade eden tekne sahibi Hüsnü Ceylan ise, en son ikinci depremin ardından çökmenin iyice ortaya çıktığını belirterek, "Bir yetkili gelip zamanında bakmadı. Kimse bize gelip burada ne yapacaksınız diye de sormuyor. Yetkililere gidiyoruz o ona atıyor, diğeri başka bir kuruma atıyor. Gün geçtikçe de iskeledeki yarık ve çökmeler büyüyor" diye konuştu.

Viking Teknesi sahibi Yusuf Koldaş da bölgenin her geçen gün daha tehlikeli olmaya başladığını söyledi. Sezon açıldığında turistler için iskele bölgesinin tehlike arz ettiğini belirten Koldaş, "Alanya ve ülke turizmi için de hiç güzel bir reklam değil. Tekneye turist binerken burası çöktüğünde mi yapmayı düşünüyorlar? Buranın yapılması için illa bir iki turistin zarar görmesi mi gerekiyor? Burada elektrik var, kablolar var. Bunlar patladığı zaman ne olacak? Sorunumuz bu ve çok mağduruz. 20 gün sonra teknelerimiz gelecek. Bize git dedikleri zaman biz nereye gideceğiz. Lütfen burayla yetkililer ilgilensin" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19