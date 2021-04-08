Alanya’da tedavisi tamamlanan 3 şahin doğaya salındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaralı olarak bulunan 3 şahin 2 ay süren tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaralı halde bulunan 3 şahin, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipler tarafından alınarak tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Hekimlikte 2 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kartallar, doğaya bırakılmak üzere Demirtaş Mahallesi’ndeki alana getirildi. Alanya Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal tarafından veteriner hekimler eşliğinde doğaya bırakıldı.

“Şahinleri özgürlüğüne kavuşturduk”

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği yaban hayatında bulunan hayvanlarımız herhangi bir zarar gördüğü zaman Veteriner İşleri Müdürlüğümüze gelerek Demirtaş’ta bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi görürler. Bu şahinlerimiz de yaklaşık 2 ay önce bize getirildiler ve tedavisi bitti. Şuanda da uçmaya başladılar. Özgürlüğüne kavuşmasında herhangi bir sıkıntı kalmadığı için hep birlikte özgürlüğüne kavuşturduk. Alanya Belediyesi olarak gelen bütün hayvanlarımızı tedavilerini yapıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Yaralı hayvanları vatandaşlar buluyor veya Doğa Koruma Milli Park Müdürlüğü ekipleri buluyorlar. Sonuçta onlara getiriliyor onlar da bize getiriyor, biz tedavisini yapıyoruz. Bazıları kanadından, bazıları bir yere çarparak, bazıları avlanmadan dolayı kanadına bir saçma gelmiştir. Bunların tedavisi yapılır, yapıldıktan sonra da tekrar doğaya salınır. Önemli olan nokta da budur zaten” dedi.