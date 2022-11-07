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Alanya’da çıkan hortum panik oluşturdu
Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde başlayan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Çevre 07.11.2022, 13:37
Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde başlayan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Sabah saatlerinde sağanak yağış öncesi Konaklı Mahallesi’nde deniz üzerinde hortum görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum, ilçenin neredeyse tamamında görüldü. Yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde devam eden hortum, karaya yaklaştığı sıralarda kayboldu.