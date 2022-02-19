Alanya’da ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesi, Keykubat Plajı’na vuran deniz anaları görenleri korkuttu. Bir vatandaş görüntü çeken gazetecilere, "İlk kez görüyorum. Dokunsam zarar verir mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Alanya’da dün gece geç saatlerde başlayan yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile inerken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Keykubat Plajı’na vuran ve ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarını gören vatandaşlar deniz analarına yaklaşmaktan çekinirken sahile vuran deniz anaları yine dalgaların etkisi ile açık denizlere doğru sürüklendi. Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından yaşlı ve küçük deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söylediler.