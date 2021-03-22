Alanya sahilleri temizleniyor

Alanya ilçesinde akarsular tarafından denize taşınan atıkların deniz dip kirliliği ile birleşerek aşırı dalgalanma sonucu kıyıya vurmasıyla oluşan kirlilik temizleniyor.

Sahillerde oluşan kirliliğe ise Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) temizlik ekipleri müdahale ediyor. Özellikle Oba Çayı’nın denizle birleştiği noktada kirlilik yoğunluk kazanırken Kleopatra Bölgesi’nde ise katılaşmış zift atıkları dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Deniz, insanlar tarafından oluşturulan kirliliği içinde barındırmayarak bize iade ediyor. Birçok canlı türünün yaşam alanını koruyor” dedi.

Kirliliğe sebep olanları yetkililere bildirin

Kurumların 12 ay boyunca sürdürdüğü temizlik çalışmalarının yeterli olamayacağını vurgulayan Sili, “Bugün sahillerden plastik şişeler, budanma sonucu oluşan ağaç dalları, lastikler, ayakkabılar, şırıngalar, gıda ve deterjan ambalajları, tarım ilacı kutuları gibi nesneler toplanıyor. Denizden kilometrelerce uzakta akarsulara atılan atıklar bugün sahillerimizde önümüze seriliyor. Turizm ekonomisine bağlı bir şehirde yaşıyoruz. Duyarlılık seviyemizi yükseltmemiz gerekir. Daha yaşanılır bir Alanya için dikkatli olmalıyız. Lütfen kirlilik oluşturan kişileri ve kurumları yetkililere bildirmekten çekinmeyin” dedi.