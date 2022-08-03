Tarım ve Orman Bakanlığı, alageyik üretme merkezlerinde alınan yavru sayısının 2,5 kat artarak ilk kez 30 yavrunun üzerine çıktığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından alageyik sayısında rekor artış yaşandığı bildirildi. Bakanlığın paylaşımında yer alan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda alageyik sayısında rekor artış yaşandı. 5 bin 210 dekarlık doğal alandaki üretme merkezinde alınan yavru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 kat artarak 30 yavrunun üzerine çıktı. Böylelikle istasyondaki alageyik sayısı 129’a ulaştı. Merkezde üretilen alageyikler yeni yaşam alanlarına bırakılmakta.”