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Aladağ’da yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi

Adana’nın Aladağ ilçesinde 2 gün süren ve kısmen kontrol altına alınan yangından geriye kalan acı görüntüler drone ile görüntülendi.

Çevre 31.07.2021, 14:47
Aladağ’da yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi
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Adana’nın Aladağ ilçesinde 2 gün süren ve kısmen kontrol altına alınan yangından geriye kalan acı görüntüler drone ile görüntülendi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde Boztahta Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz’da saat 03.00 civarında çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın bugün itibariyle kısmen kontrol altına alındı.

Çok büyük bir alanı kaplayan yangının ardından ormanlık alan İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. Yanan ağaçlardan geriye sadece küllerin kaldığı, birçok alanın yangından etkilendiği görüldü.
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