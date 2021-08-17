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Alabalık tesisini harabe eden sel saniye saniye kaydedildi

Bartın’da sel felaketi sırasında dere kenarında bulunan alabalık tesisini basan sel tesise büyük hasar verdi. Tesisi sel basma anı çalışanlar tarafından çekilen görüntüler ile saniye saniye kaydedildi.

Çevre 17.08.2021, 16:26
Alabalık tesisini harabe eden sel saniye saniye kaydedildi

Bartın’da sel felaketi sırasında dere kenarında bulunan alabalık tesisini basan sel tesise büyük hasar verdi. Tesisi sel basma anı çalışanlar tarafından çekilen görüntüler ile saniye saniye kaydedildi.

Bartın’da sel felaketi sırasında dere yatağının hemen kıyısındaki yolun çökmesiyle alabalık kurtulan ailenin yaşadıklarını anlatan görüntüleri ortaya çıktı. Zafer köyünden geçen dere yatağının kıyısında bulunan alabalık üretim tesisi selde büyük hasar gördü. Selle birlikte taşan derenin suyu alabalık havuzlarındaki suyla birleşti. 10 bine yakın alabalık sele kapıldı. O sırada tesiste bulunan çalışanlar ölümle burun buruna geldiler. Çalışanlar, dere yatağının diğer kıyısındaki yolun çökmesi ile birlikte dere yatağının genişlemesi suların yön değiştirmesi sayesinde kurtuldu. Yolun çökmesiyle alabalık kurtulan ailenin yaşadıklarını anlatan görüntüleri ortaya çıktı. O anlar çalışanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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