Akyurt’ta tarihi Merkez Cami düzenlemesi başlıyor

Ankara Akyurt Belediyesi tarafından, tarihi Akyurt Merkez Cami ve çevresinde düzenleme çalışmasını başlatıldı.

Akyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nın daha güzel bir görünüme kavuşması amacıyla tarihi Akyurt Merkez Cami ve çevresinde düzenleme çalışmasını başlatıldı. Aralık 2022’de ihale edilen alanda yapılacak inşaat ile Akyurtlu vatandaşların sosyalleşebileceği alanların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Projeyi değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Göreve gelmeden önce Akyurt için hazırladığımız ve duyurduğumuz projelerimizden bir tanesini daha hayata geçiriyoruz. Meydana yakın olan bu alanda daha önce kamulaştırma çalışması tamamlanmıştı. Şimdi ise projemizi tamamlayıp inşaat aşamasına geçiyoruz. Mülkiyeti belediyemize ait 2 bin 255 metrekare arazi üzerinde bin 650 metrekare inşaat alanına sahip olan bir yapı olacak. Yapı iki kattan oluşacak ve bodrum katında 961 metrekare alana sahip 27 araçlık kapalı otopark yer alacak. Zemin katta ise kütüphane, sosyal alan, 2 adet kurs alanı, servis alanı, teras, abdesthane, erkek, kadın ve engelli vatandaşlarımızın kullanacağı lavabolar yer alacak. Bugüne kadar söz verdiğimiz proje çalışmalarımızın fazlasını yapmış olarak bu projeyi de inşallah en güzel haliyle Akyurt’un hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.