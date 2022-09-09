Akyurt’ta asfalt ve kaldırım seferberliği

Ankara Akyurt Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi, kaldırım ve sathi kaplama çalışmalarını aynı anda başlattı.

Sıcak asfalt sezonu devam ederken Akyurt Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öz kaynaklarıyla asfalt serimi yapıyor. Bunun yanında kilitli parke taşı kaldırım çalışmaları da sürerken, sathi kaplama asfalt ile ihtiyaca cevap veriliyor.

Çalışmaları değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Akyurt’umuzda asfaltın artık kullanılamayacak durumda olduğunu tespit ettiğimiz sokaklarda, bugüne kadar hiç olmadığı kadar büyük bir asfalt çalışması başlattık. Tamamını Belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz. Beyazıt Mahallesinde Sultan Sokak, Sevda Sokak, Şelale Sokak, Sevgi Sokak, Sebil Sokak, Sarayiçi Sokak ve Semaver Sokak; Yıldırım Mahallesinde Kemer Sokak ve Karanfil Sokak’ta çalışmalarımız tamamlandı. Tespit ettiğimiz noktalarda sokaklarımızın çok daha güzel olması için çalışmalarımız sürecek. Bunun yanında sathi kaplama asfalt çalışmamızı ve kilitli parke taşlı kaldırım çalışmalarımızı da aynı anda başlatarak 3 koldan ilerliyoruz. 22 bin ton sıcak asfaltı Akyurt’un sokaklarına sermeye başladık. 25 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yapacağız. Atatürk Mahallesinden başladık. 16 bin 700 metrekare kaldırım, 12 bin 500 metretül bordür ve bin 200 metretül oluklu taş ile kaldırımlarımızı da yapıyoruz. İlçemizin önemli ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Asfalt, kaldırım ve sathi kaplama çalışmalarımızın tüm Akyurtlular için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.