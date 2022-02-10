banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!
Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2022 Yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2022 Yurtta hava durumu

Akvaryum Ortahisar’da sona gelindi

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç’in vizyon projesi Akvaryum Ortahisar’da sona gelindi. Başkan Ahmet Metin Genç, projenin son etabını içeren akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çevre 10.02.2022, 14:28
Akvaryum Ortahisar’da sona gelindi

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç’in vizyon projesi Akvaryum Ortahisar’da sona gelindi. Başkan Ahmet Metin Genç, projenin son etabını içeren akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder ve Ortahisar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı ile Akvaryum Ortahisar’ın bölümlerini gezen Başkan Genç, “Tünel Akvaryum’un içi şekillendi. Akvaryum kısmının inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Yine, Akvaryum’un mekanik sistemiyle, tesisat montajı büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah, en kısa zamanda projemizi bitirip, halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz.” dedi.

Projenin geldiği son aşamayla ilgili Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i bilgilendiren Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı, proje içinde bir akvaryumda bulunması gereken bütün bölümlerin yer aldığını dile getirdi.

Projeyi etap etap anlatan Karslı, şunları aktardı, “Bilet gişesinin hemen yanında idari ofisler, muhasebe, reklam ve pazarlama birimi. Buranın bitişiğinde yeşil ekranın önünde hatıra fotoğrafı çekme fonu var. Her akvaryumda bulunması gereken dünya tatlı su bölümü var. Buradan sonra sürüngen, semender ve kurbağa gibi diğer amfibi canlıların yer alacağı bölüm geliyor. Sadece burada akvaryum yok. Burası üç etaplı olacak. Orta bölümde yılan, kertenkele gibi hayvanların yumurtaları, kabukları vb. şeyleri sunacağız.”

“Timsah havuzu yer alacak"

Akvaryumun bütün bölümlerde eğitici filmlerin ve maket modellerin olacağını belirten Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü “Teraryum bölümünde en büyük canlımız timsah. Büyük bir timsahımız ve timsah havuzumuz olacak. Yarasalar, bataklıkta yaşayan canlılar, sudan karaya geçiş canlıları amfibiler burada olacak. Bütün bölümlerimizde duvarlarda eğitici filmler, modeller olacak. Akvaryumda görevli personel, gelen ziyaretçilere ve okul gruplarına eğitimler de verecek. Ortamda basit ve sade bir müzik olacak. Üçüncü bölümde ise filtrasyonun nasıl yapıldığı görülecek. Burada balıkların ve diğer canlıların tedavilerinin yapıldığı bölüm olacak. Muayene odasında ziyaretçiler hayvanların nasıl tedavi edildiğini camın arkasından görebilecek. Yani mutfağımızı ziyaretçilerimize açıyoruz. Gizli, saklı hiçbir şeyimiz yok.”

“Köpek balığı bölümü"

Havuzun en çok ilgi çekecek kısmının köpek balığı odası olacağını dile getiren Karslı, şu ifadelere kullandı “Kabuk müzesinden sonra belki de dünyada en çok merak edilen canlılardan olan köpekbalığı bölümümüz var. Köpek balığına tek bir oda ayırdık. Bu oda tamamen köpek balığı odası olacak. Burada üç tane küçük akvaryumumuz var. Köpek balığı aslında yumurtluyor. Burada köpek balığının yumurtadan çıkışını canlı olarak göstereceğiz. Duvarda ise bir köpek balığı maketi olacak.”

“Ziyaretçiler balıkları besleyebilecek"

Ziyaretçilerin akvaryumda balıkları kendi elleriyle besleyebilecekleri bir bölümün de olacağını ifade eden Karslı, “Köpek balığı bölümünden sonra keşif dünyası bölümümüz geliyor. Deniz anası, ahtapotlar, deniz atı, anemonlar gibi küçük deniz canlıları olacak. Bir de balıklara dokunma ve beslenme odamız var. Burada iki tane ayrı havuzumuz var. Bir tane tatlı su, bir tanesi de vatoz gibi balıkların yer aldığı havuz... Orta bölümde bir görevli ücret karşılığında ziyaretçilere yem satışı yapacak. Bunlar zaten elden yem yemeğe alıştırılmış balıklar. Hem balıkları sevip, hem de yem veriyorsunuz.” dedi.

“Üzerimizden balıklar geçecek"

Karslı, projenin ‘amiral gemisi’ olarak nitelediği tünel içinde yapılacak olan tünel akvaryumla ilgili şu bilgileri verdi, " Bu tesisimizin amiral gemisi tünel akvaryum. Tünel içinde tünel akvaryum yapacağız. Bu dünyada ilk kez Üzerinizden, yanınızdan balıklar geçecek. Buranın dekorunu kale duvarı içinde bir akvaryum şeklinde düzenleyeceğiz. İçinde mercanlar olacak. Bir de burada hazine odası olacak. Burayı görsel olarak hazine kasaları ve batıklarla tasarlayacağız.”

“Projede her şey düşünüldü"

Birçok akvaryum canlısının projede görücüye çıkacağını belirten Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı, “Projemizde sürüngen evinden, timsah odasına kadar her şey var. Birçok akvaryum canlısı burada görücüye çıkacak. Bir akvaryumda olması gereken her şey olacak. Çıkışta ise hatıra eşya reyonu var. Çocuk oyuncakları, çocuk hayvanat bahçesi, minyatür oyuncaklar olacak. Çıkışta da canlı hayvan fotoğraf çekim alanı var. Mesela burada büyük bir yılanla fotoğraf çektirmek mümkün olacak. Tünel Akvaryumun içinde ziyaretçilerin çıkamadığı bir de asma katımız olacak. Burada akvaryumda çalışan yaşam destek ekibinin ve dalgıçların giyinme ve soyunma odaları yer alacak. Ziyaretçiler; akvaryumda dalgıçların bakım, yaşam destek ve besleme çalışmalarını canlı olarak görecek. Bu da bütün akvaryumlarda çok ilgi çeken bir husus” ifadelerine yer verdi.

Karslı, projenin 193 m uzunluğunda, 16 m genişliğinde ve 8,5 m yüksekliğinde olduğunu dile getirdi. Akvaryum Ortahisar’ın Yap-İşlet yöntemiyle 22.09.2020 tarihinde 20 yıl süreyle işletilmek üzere ihale edildiğini belirten Karslı, projede Ortahisar Belediyesi iştiraki olan ORBEL’in %75 hisseye, yüklenici firma Okyanus AŞ’nin ise, %25 hisseye sahip olduğunu ifade etti.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11