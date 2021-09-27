AKÜREM’de tedavisi tamamlanan yaban hayvanları Ormanya’ya gönderildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavileri tamamlanan ördek, kaz, leylek ve suna kuşları bugün sabah Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na gönderildi.

Afyonkarahisar’da belirli aralıklarla hayvansever vatandaşlar tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM’e getirilen 4 angıt, bir suna ördeği ile 2 leylek ve bir kazın bakım ve tedavileri tamamlandı. Kuşlar, kafeslere konularak Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin görevlendirdiği bir araçla Ormanya’ya gönderildi.

Göç mevsiminin ve av sezonunun başlamış olmasından dolayı daha güvenli olması için, kuşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na gönderilmesine uygun gördüklerini kaydeden AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Aslında hepsi de sağlıklı hayvanla, doğaya dönebilecek durumdalar. Ancak, leylekler için göç mevsimi başladı. Şuandaki durumları göç için yeterli olmaya bilir. Ormanya’nın daha geniş ve doğal alanları var. burada sezonu da rahatlıkla geçirebilirler. Yine angıt ve suna ördekleri için de av sezonu başladı. Doğaya kazandırdığımız hayvanların avcıların hedefi olmaması için Ormanya’ya gönderiyoruz. Avcı açısından çok güvenli olacaktır. Kuşlar kendi istediği takdirde yine buradan göç edebilecektir.”