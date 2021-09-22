Akşehir Belediyesinden Türkiye’de bir ilk: "atmatıkla"

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ödüllü ger dönüşüm projesi olan ‘atmatıkla’ uygulamasını hayata geçirdi.

Proje kapsamında; evlerindeki bitkisel atık yağ, karton ve kağıt, cam, plastik, pil, ilaç, metal, ahşap, tekstil, otomobil lastiği, ilaç atıkları gibi geri dönüşüm yapılabilen atıkları olan vatandaşlar, akıllı telefonlarına, tablet ve bilgisayarlarına indirecekleri program ile bu atıkları Akşehir Belediyesine teslim edip kazandıkları puanlarla bisiklet, tablet, futbol ve basketbol topu kazanabilecekken, belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanmak gibi bir çok promosyona sahip olabilecekler.

Proje tanıtımı ile ilgili olarak Akşehir Kültür Merkezi’nde bir tanıtım programı gerçekleştirildi. Projenin tanıtımında bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek özellikle bu yüzyılda gelişigüzel bir şekilde kirletilen çevrenin tekrar eski haline dönebilmesi için çok büyük bedeller ödendiğini söyledi. Başkan Akkaya, “Çevre; geçmişimizden, ecdadımızdan bize miras değil, geleceğimize bozulmadan aktarmamız gereken bir emanettir. Bu bağlamda ülkemizde de çok büyük çevre projeleri uygulanıyor. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu noktada ciddi çalışmalar sergiliyor. Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesindeki Sıfır Atık Projesi’de bunlardan biri” dedi.

"Sıfır atık belgesini alan Konya belediyeleri içinde ikinci belediye olduk"

Akşehir Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı çevre ile ilgili yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Akkaya, Konya’da ilk düzenli katı atık tesisi yapıldığını, yine yüzde 94 Avrupa Birliği hibe desteği ile atık su arıtma tesisinin yapıldığını, bu tesis sayesinde Akşehir Gölü’ne saniyede 172 litre arıtılmış suyun verildiğini söyledi. Çevre için en güzel yakıtlardan biri olan doğalgaza da Akşehir’in kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Akkaya, "Bu önemli çalışmalar da Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK parti Hükümeti döneminde ve Akşehir’de AK Belediyecilik döneminde gerçekleştirildi” diye konuştu.

Çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Akkaya, “Bu yönetmeliğe göre Akşehir ölçeğindeki ilçelerimizin 31 Aralık 2021 tarihine kadar da bu uygulamaya geçmesi bekleniyordu. Akşehir Belediyesi olarak o günlere kalmadan bu yılın başında gerçekleştirmiş olduk ve sıfır atık belgesini alan Konya belediyeleri içinde ikinci belediye olduk. Bu da bizim için bir gurur kaynağı olmuştur. Bu sıfır atık belgesi ile beraber olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmuş olduk. Bu günkü projemizde bu Sıfır Atık Projemize katkı verecek önemli bir projedir. Atmatıkla Projemiz Türkiye’de ilk olan bir proje” dedi.

"Bu projede Türkiye’de görülmemiş bir proje"

Tanıtım programına katılan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’de yaptığı konuşmada Türkiye’de ilk defa böyle bir projenin başlatılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Çevreyle ilgili bütün kaynakları çok daha hassas korumamız gerekiyor. Bu projede Türkiye’de görülmemiş bir proje, örnek bir proje. İsmi de güzel olmuş. Sizi ve ekibinizi kutluyorum. Programı yapan Ozan Demireğen kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir çevre projesi olur” dedi.

Milletvekili Orhan Erdem konuşmasının ardından programı yazan Akşehirli bilgisayar mühendisi Ozan Demireğen’e Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte bir plaket takdim etti.

Kazanılan puanlarla çeşitli ödüller alınabilecek

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar, Akşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olan Atmatıkla Projesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Akşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Atmatıkla Projesi mobil bir akıllı cihaz uygulaması olup vatandaşlar cep telefonu, tablet ve bilgisayarlara bu programı yükleyebilecekler. Bu uygulamayı akıllı cihazlarına yükleyen kişiler evlerinde oluşabilecek geri dönüşebilen atıkları bu uygulama sayesinde giriş yaparak atıkların cinsini ve miktarına göre bildirim oluşturup ana kullanıcıya sistem üzerinden kayıt yapacaklar. Kayıt yapılan kişilerin atıkları Akşehir merkez mahallelerinde haftanın belirli gün ve saatinde evlerinden belediye ekipleri tarafından alınacak. Alınan atıklar miktarı ve cinsine göre bildirimi yapan kişinin sistemdeki kullanıcı adına puan olarak yüklenecek. Yüklenen puanlar; programda belirtilen ödül sistemine göre Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne müracaat edilerek çeşitli ödüller kazanılacak. Atık çeşitleri ve kazanılacak puanların yer aldığı bilgilere; www.aksehir.bel.tr adresinden ulaşılabilinecek.