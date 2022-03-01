Aksaray’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray’ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bu mevsim Aksaray kent merkezinde 55 santim, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar ulaşan kar yağışı nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte üreticilerin umudu oldu. Son 50 yılın en iyi yağışını alan Aksaray’da kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı tarım arazilerini de yeniden beyaza bürüdü. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Aksaray Nevşehir Karayolu ve Hasan Dağı bölgesi gibi yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Bu yıl kar yağışının sevindirici olduğunu belirten Ömer Atak (25), “Bu sene güzel yağış aldık. Bugün 1 Mart. ‘Kazma kürek yaktırır’ misali halen de yağış almaya devam ediyoruz. Bu yağışlar bizi çok mutlu etti. Güzel yağış aldık ve kuraklıktan yavaş yavaş kurtulmaya başladık. Rabbime şükürler olsun bu sene iyi yağış oldu. Tarım arazilerimiz, topraklarımız kar ve sularıyla çok iyi doydu. Bu yıl inşallah bereketli bir yıl olacak” dedi.