banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trendyol'dan Açıklama!
Trendyol'dan Açıklama!
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Altında rekor bekleniyor!
Altında rekor bekleniyor!

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi son 20 yılın en fazla kar yağışını aldı

Aksaray’da kent merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken yüksek kesimlerde aralıksız devam ediyor. Kar yağışının devam ettiği Ortaköy ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.

Çevre 26.01.2022, 13:46
Aksaray’ın Ortaköy ilçesi son 20 yılın en fazla kar yağışını aldı

Aksaray’da kent merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken yüksek kesimlerde aralıksız devam ediyor. Kar yağışının devam ettiği Ortaköy ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.

Cumartesi gününden beri Aksaray’da etkili olan kar yağışı çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da kar yağışı yeraltı su kaynakları ve tarımsal üretimde de etkili olacak. Kentin en büyük ilçelerinden olan Ortaköy’de ise kar yağışı halen devam ediyor. İlçe merkezde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, Ortaköy Belediyesi ekipleri de vatandaşların mağdur olmamaları için yoğun bir çalışma sergiliyor.

“20 yılı aşkın bir süredir ilçemize bu kadar güzel kar yağmadı”

Ortaköy ilçesinin son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirten Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, “Şu an tekrardan kar yağışı bastırdı. Cuma gününden beri ilçemizde kar yağışı devam etmekte etkin olarak. İlçe merkezimizde ortalama 40 santimetre üzerine kadar kar yağışı oldu. Yüksek kesimlerde, özellikle TOKİ ve Çankaya mahallemizde tipi ile birlikte 1 metre, 1.5 metreyi bulan kar yağışı mevcut şu an. Ortalama 20 yılı aşkın bir süredir ilçemize bu kadar güzel kar yağmadı. Çiftçimizin her türlü yüzünü güldürdü ve yer altı sularımıza da çok ciddi etkisi olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel kar yağdı. Yüksek kesimlerimiz olan özellikle Ekecik bölgesinde 1 metrenin üzerinde kar yağdı. Yeraltı suları açısından çok faydalı olacak. Özellikle çiftçilerimiz için” dedi.

Özdemir, "Cumartesi gününden beri 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Arkadaşlar vardiyalı sistemde çalışıyor. Bu noktada şu an hiçbir şekilde açılmamış yolumuz yok. Özellikle ücra noktalardaki, kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımız olmak üzere ilçe merkezinde açılmamış yolumuz kalmadı. Ama yüksek kesimlerde tipi olduğundan dolayı günde 7 kere açım işlemi gerçekleştiriyoruz. Durmadan kesintisiz olarak bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Rabbim bereketini veriyor, bizler de vatandaşlarımız mağdur olmasın diye çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11