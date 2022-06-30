Aksaray’da sağanak yağış etkili oldu

Aksaray’da gece başlayan sağanak yağış yolları kısa sürede adeta göle çevirdi.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 25 dereceyi gösterdiği Aksaray’da gece saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Dakikalar içinde yollar adeta göle dönerken hava sıcaklığı 19 dereceye kadar düştü. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış yaklaşık 45 dakika boyunca devam etti. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikteki sürücülerde yağıştan kısmen etkilendi. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda birikintiyi fark etmeyen sürücüler araçlarını kontrol etmekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ise yağmur yağışını mutlulukla karşıladığını söyledi.