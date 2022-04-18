Aksaray’da kuvvetli rüzgar toz bulutu oluşturdu, tabelaları devirdi

Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini artırarak toz bulutu oluşturdu. Kentte tabelalar devrilirken, karayollarında yollar kısmen trafiğe kapatılıp güvenli geçiş sağlandı.

Aksaray’da sabahın erken saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kısa süre içerisinde etkisini artırdı. Kent genelinde 60 ila 90 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar karayollarında etkisini toz bulutu ile gösterdi. Kentte gökyüzünü toz bulutu sararken kuvvetli rüzgarın şiddetine dayanamayan tabelalar devrildi. Vatandaşlar sokaklarda yaya olarak ilerlemekte zorluk çekerken, bir apartmanın tabelası dairenin balkonuna düştü. Bir iş yerinin yeni takılan tabelası da kökünden kırılarak yola düştü. Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ildeki 350 bin vatandaşa SMS yoluyla uyarılar gönderilirken, gün boyu resmi internet siteleri üzerinden uyarılar yapıldı. Karayollarında sürücülerin görüş mesafesinin 25 metreye kadar düşmesinin ardından Aksaray’ı Adana, Konya, Nevşehir ve Ankara’ya bağlayan karayollarında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemler alındı. Karayollarında seyreden araçlar tek şeritte durduruldu. Durdurulan araçların sürücüleri görüş mesafesi ile uyarılırken, trafikte kontrollü seyretmeleri hakkında uyarı verildi. Polis ekipleri sürücülere karayollarının diğer bağlantı noktaları hakkında da bilgi verdi. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kuvvetli rüzgarın gece saatlerine kadar etkili olacağını duyururken, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması hakkında uyarılarda bulundu. AFAD İl Müdürlüğü ise kuvvetli rüzgarın gece saat 24.00’de kadar sürebileceğini açıkladı.