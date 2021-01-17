Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Aksaray’da 4 gündür aralıklarda devam eder kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün gecenin ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan kent ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kısıtlama kapsamında hayvanların aç kalmaması için bazı vatandaşlar park ve bahçelere yem bıraktı.