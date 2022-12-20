Aksaray’a mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray’da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.

Aksaray’da kış mevsiminin kendisini göstermesiyle birlikte gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları aniden düştü. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün hafta sonu yaptığı uyarıların ardından dün gece beklenen sıcaklık düşüşü sabahın erken saatlerinde hissedildi. Sıcaklığın 4 dereceye kadar düştüğü kentte mevsimin ilk karı yağdı. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray’da vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, kentte kar yağışının hafif seyredeceğini ve aralıklarla yağacağını tahmin ediyor. Aksaray’da hava sıcaklıklarının ise gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Mevsimin ilk karını mutlulukla karşılayan esnaf Ali Göktaş (44), “Allah’a şükürler olsun mevsimin ilk karı yağdı. Bereketiyle gelir inşallah, çiftçimize kar bekleyen, yağmur bekleyen insanlara Allah faydalı etsin. Ya rabbi şükürler olsun bu günümüze, çok güzel bir mutluluk, mevsimde görmek istediğimiz kar nihayet kapımızı çaldı. Hoş geldi, sefa geldi. Günlerdir beklenen kar yeni yağmaya başladı. Şükürler olsun, inşallah devamı gelir. Güzel bereketli bir kış ayı geçer. Yaz mevsiminde inşallah bitkiler meyveler fazla, fazla büyür. Herkes bu sıkıntılardan kurtulur inşallah yeni yıldaki temennimizde budur” dedi.

Kar yağışının ve kışın geç geldiğini belirten İskender Kılıç (59), “Bugünü çok bekliyorduk. İnşallah bunun devamı gelir. Çok kuraklık gitti, çiftçilerimizin inşallah bu karla, bu yağmurla inşallah ektikleri mahsullerin karşılığını alırlar. Suyumuz azalıyordu, suyumuz inşallah barajlarımızda azalmıştı yerine gelir. İnşallah devam eder böyle çünkü ağaçlarımız neredeyse yeniden çiçek açacaktı. Yaz günü gibiydi havamız, inşallah kış kışlığını göstersin” diye konuştu.

Eşi Rukiye Kılıç (56) ise “Şükür bereket geldi. Çok kuraklıktı, nerdeyse ağaçlar çiçek açıyordu. İnşallah bereketli olur daha da devam eder. Aksaray’ımız çok kurak bir iklimi var, Türkiye’de en kurak iklim Aksaray’da inşallah yağar. Bereketi daha da bekliyoruz” dedi.

Aksaray’a misafir gelip karla karşılaştığını belirten Mikail Çavuş (39), “İstanbul’dan misafir geldim. İstanbul’da bekliyorduk aslında bu karı normalde, şükürler olsun Aksaray’da mutlu olduk. İnşallah topraklarımıza güzel gelir. Vatandaşlarımız çiftçilerimiz inşallah bu güzel kardan nasibini alır. İnşallah topraklar bereketli olur. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” diye konuştu.