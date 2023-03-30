Aksaray Belediyesi’nden çöpünü getiren vatandaşlara para puan

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm teknolojisinin dünyaya katkısı her geçen gün artarken Aksaray Belediyesi kurduğu tesiste gerçekleştirdiği projeyle çöpünü getiren vatandaşlara para puan veriyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu aldığı kararla 30 Mart’ı ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak ilan etmesinin ardından 2017 yılında tüm yurtta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesine destek vermek için Aksaray Belediyesi de, birçok çalışma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in göreve gelmesi ile birlikte sıfır atık alanında hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Aksaray Belediyesi, yeşil kalkınma hamlesi ile çevreyi ve doğayı koruyarak iklim değişikliğine karşı mücadele etmeyi planlıyor. Sıfır atık projesi çerçevesinde çeşitli çalışmalarını da yürüten Aksaray Belediyesi şimdi başlattığı “Çöpünü getir para puanını götür” uygulamasıyla vatandaşların çöplerini geri dönüşüme getirmesini sağlıyor. Şehir genelinde oluşturulan atık toplama araçlarına vatandaşlar tarafından getirilen çöpler karşılığında yine belediyenin oluşturduğu manyetik kartlara para puan yüklenerek çöpünü getiren vatandaşlara veriliyor. Vatandaşlar ise, ne kadar çok çöp getirirse o kadar çok para kazanmış oluyor. Kazanılan paralar şehirde belediye tarafından belirlenen alışveriş merkezleri ve esnaflar çerçevesinde birçok iş yerinde kullanılıyor.

“432 ton kağıdı geri dönüşüme konu ettik ki bu 7 bin 500 ağacımızı kurtarmış olduk"

Projeyle ilgili bilgi veren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Tesisimizde bilimsel çalışmalara göre 1 ton kağıttan 17 ağaç kurtarılıyor. Şu ana kadar da 432 ton kağıdı geri dönüşüme konu ettik ki bu 7 bin 500 ağacımızı kurtarmış olduk. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre hediye etmek, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için bu çalışmaları son hızıyla gerçekleştiriyoruz. Aile ekonomisine katkı sağlamasını da biz amaç edindik. Bununla ilgili olarak Aksaray Çevre Kart uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza bu kartlarımızı dağıtmaya başladık. Sıfır atığa konu olan atıkları getirdikleri zaman kilogram başı tartılarak kartlara puan yüklüyoruz. Bu puan karşılığında da anlaşmalı olduğumuz market ve esnaflarımızdan alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. Tabi ki yüklenen puanlar kendilerine SMS olarak bildirilmekte. Bu şekilde de aile ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Şu anda projemiz gayet başarılı bir şekilde devam ediyor” dedi.

(YC-AH-