Akkuyu NGS’de yangın tatbikatı yapıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS), inşaat sahasındaki ofis binalarında çalışan personelin tahliyesine yönelik planlı yangın tatbikatı düzenlendi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. yangın güvenliği birimi ekiplerinin katıldığı tatbikat, yangın alarmının çalmasıyla başladı. Tatbikat senaryosuna göre, alarmın çalmasıyla birlikte 368 şirket çalışanı, ofis binalarını hızlıca terk ederek toplanma noktasına giderken, kurgusal söndürme işlemi için itfaiye ekibi de alana ulaştı. 4 itfaiye eri ve 1 şoför olmak üzere 5 kişiden oluşan itfaiye ekibi, ofis binalarında yangın çıkmasına neden olabilecek kurgusal tehdidi tüm ekipmanlarla birlikte ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri uyguladı.

“Tatbikat başarıyla gerçekleştirildi”

Yangın Güvenlik Birimi Uzmanı Semih Kumaş, planlı tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, “Akkuyu NGS sahasındaki itfaiye erleri, her gün 3 teorik derse ve 2 uygulamalı eğitime katılıyor. Büyük ölçüde kurgusal yangın tehdidinde personelin tahliyesine ve atılacak adımların uygulanmasına yönelik bu sürekli eğitim sayesinde tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. Çalışanlar ofis binalarından zamanında tahliye edildi ve itfaiye erleri hızlı bir şekilde çalışarak, kurgusal yangın tehlikesini ortadan kaldırma görevini yerine getirdi. Bu faaliyetler, sadece Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uyum sağlanması amacıyla değil, aynı zamanda sahadaki operasyonel birimlerin çalışmasında etkileşimin ve koordinasyonun geliştirilmesi için de yapılıyor” dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. itfaiye erleri, Akkuyu NGS inşaat sahasında 24 saat boyunca görev yapıyor. İtfaiye ekibinin vardiya süresi 12 saatten oluşuyor. Vardiya sırasında itfaiye erleri iş sağlığı ve güvenliği kuralları, yangın güvenliği alanındaki Türkiye Cumhuriyeti normatif dokümanlarının ve mevzuatının gereklilikleri konusunda eğitim alıyor, antrenman yapıyor ve açık alanda ve odalarda takım eylemlerini geliştiriyor. Bununla birlikte yangın güvenliği birimi, her gün Akkuyu NGS inşaat sahasını dolaşıyor ve NGS’nin tüm inşaat tesislerinde yangın güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.