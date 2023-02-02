Akgöl Tabiat Parkı’nda kartpostallık kar manzarası

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Akgöl Tabiat Parkı bölgesinde kar yağışı etkili oldu, kartpostallık manzaralar oluştu. Yarısı buzla kaplanan göl ve beyaz gelinliği giyen çamlık orman, dron ile görüntülendi.

Doğası, gölü ve bitki örtüsüyle eşsiz güzelliğe sahip Ayancık ilçe sınırlarında bulunan Akgöl Tabiat Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Soğuk havanın etkisiyle Akgöl’ün bir kısmı buz tuttu, çevresindeki çam ağaçları ise beyaza büründü. Beyaz gelinliği giymiş görüntüsüyle Akgöl, ziyaretçilerine eşsiz anlar yaşatıyor. Doğa tutkunları, yağan karın ardından arazi araçlarıyla Akgöl’ün yolunu tutuyor. Akgöl’ün bir kısmının buzla kaplanması dron ile görüntülendi.

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, Sinop’un binlerce yıllık medeniyet geçmişiyle önemli tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu ve aynı zamanda barındırdığı tabiat güzellikleriyle de önemli bir ekoturizm merkezi olduğunu kaydetti. Süren, “Bunlardan en önemlisi, Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilen Akgöl Yaylası’dır. İlimizde turizm merkezi ilan edilmiş 4 destinasyondan birisi ve en önemlisidir. 4 mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan, her mevsim ayrı güzelliğe sahip olan Akgöl Yaylamız, ilkbaharda farklı, sonbaharda farklı, kışın farklı güzellikler sunuyor. Şu anda, kar yağmasıyla da önemli bir görselliğe büründü” diye konuştu.

Bölgenin turizme daha fazla kazandırılması ve doğaseverlerin uğrak noktası olması için proje başlatıldığını belirten Süren, “Şu anda Milli Parklar tarafından gelişim planı hazırlandı, turizme daha da kazandırılması amacıyla. Seyir terasları, kır lokantası ve yürüyüş yolları şeklinde proje çalışmaları devam ediyor” dedi.