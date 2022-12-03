Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nce bu yıl ‘İklim Krizinde Yaşamaya Dair’ başlığında düzenlenen +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı’nın değerlendirme bildirgesi yayımlandı. 12 maddeden oluşan bildirgede “Üretilen her yiyeceğin üçte biri son tüketiciyi beslemeden israf olmaktadır. Yerel yönetimlerin gıda üretim-tüketim zincirine mutlaka dahil olması gerekmektedir” denildi.

Muratpaşa Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek için düzenlediği +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı sona erdi. İlk yılında su politikaları üzerine odaklanan çalıştayın dün gerçekleşen ikincisi, İklim Krizinde Yaşamaya Dair temasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapıldı. İklim değişikliğinin halk sağlığı, gıda güvenliği ve sosyo-ekonomik duruma etkilerini konu alan çalıştayda 2 oturumda 6 bildiri sunuldu. Çalıştay, ‘Krizde yaşamak’ başlıklı Gündem Özel programıyla sona erdi. Çalıştayın ardından yayımlanan değerlendirme bildirgesi, 12 maddeden oluştu. İklim krizinin kontrol edilebilir etkilerine karşı azaltım önlemlerini uygulamanın, kaçınılmaz etkilerine karşı uyum sağlamanın gerekliliğine dikkat çeken bildirgede, iklim krizine karşı kentsel planlama alanında alınacak önlemlerin kritik önemede olduğu vurgulandı. Yerel ölçekte iklim platformu kurulmasını öneren bildirge, platform bölgedeki tüm dinamikleri içinde barındıracak şekilde oluşturulmasını önerdi. Yaşlılık, çocukluk ve ergenlik, beslenme, tarım, ormansızlaştırma, su kaynakları, göç gibi iklim krizinin etkilerinin görüldüğü pek çok başlığı değerlendiren bildirgenin, yerel yönetimlerin gıda üretim-tüketim zincirine dahil edilmesi gerekliliği vurgusu dikkat çekti. Bildirgede gereklilik şöyle ifade edildi: “Üretilen her yiyeceğin üçte biri son tüketiciyi beslemeden israf olmaktadır. Bu durumun önüne geçecek gıda tedariki ve güvenliği alanlarında ciddi çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin gıda üretim-tüketim zincirine mutlaka dahil olması gerekmektedir” hususu üzerinde duruldu.