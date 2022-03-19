banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

"Akdeniz’in En İyi Projesi" ödülünü Sıfır Atık Projesi aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi’nin, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenterler Asamblesinde birçok proje arasında birincilik ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Çevre 19.03.2022, 10:38
"Akdeniz’in En İyi Projesi" ödülünü Sıfır Atık Projesi aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi’nin, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenterler Asamblesinde birçok proje arasında birincilik ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’ye ait Sıfır Atık Projesi’nin, Akdeniz Parlamenter Asamblesince (AKDENİZ-PA) birinci seçildiğini duyurdu. Akdeniz Parlamenter Asamblesinde 21 ülkenin bulunduğunu hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, üye 21 ülkeden çok sayıda projenin aday olduğunu ve AKDENİZ-PA’da bütün projelerin görüşüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin 9-10 Mart tarihlerinde Dubai’de düzenlenen 16. Genel Kurulda birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

“Çatı proje olarak görüyoruz”

Sıfır Atık Projesi’nin hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldüğünün altını çizen Bakan Kurum, geri dönüşüm anlayışını evlerin içine kadar getirdiklerini kaydederek, "2030 yılına geldiğimizde yüzde 35 geri kazanım oranı hedefiyle Sıfır Atık Projesi’ni yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi’ni bir çatı proje olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir bu. Denizlerimizi korumak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Millet bahçelerimizde yeşil alanlarının arttırılması, sayısının ve miktarının artırılması da Sıfır Atık Projemizin içerisinde. Bize vermiş oldukları destekten ötürü Emine Erdoğan Hanımefendiye de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Birincilik ödülüne layık proje

Sıfır Atık Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının önerisi doğrultusunda Türkiye adına "2022 AKDENİZ-PA Ödülü"ne aday gösterilmiş ve 9-10 Mart tarihlerinde Dubai’de yapılan 16. Genel Kurul Toplantısı’nda birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi

21 üye ülkeden oluşan ve Türkiye’nin 2005 yılında "ana katılımcısı" olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Akdeniz bölgesinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulduğu ve kısa sürede bölgede merkezi bir aktör olduğunu belirtildi. AKDENİZ-PA, bölgede diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla bölge halkları arasında köprüler kurmaya yönelik önemli çalışmalar yapan ve projeler üreten kurum, kuruluş, organizasyon ve şahıslara ödül veriyor.

Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi, atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması; gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yola çıkılan bir çevre hareketi olduğu kaydedilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, 2017 yılının Eylül ayında başlatıldığı aktarıldı.

Atık birikiminin önüne geçilmesi hedefleniyor

Sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2019 yılında yönetmeliği de çıkarılan Sıfır Atık Projesi ile; depolama alanına gönderilecek atık miktarının azaltılması, atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve kaynak verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin sıfır atık yönetim sistemine geçiş takvimlerini de düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği ile bugüne kadar sıfır atık yönetim sistemine geçen kurum ve kuruluş sayısı 140 bini geçerken, sıfır atık konusunda 15 milyon kişiye eğitim verildi. 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, Sıfır Atık Projesiyle 2020 yılında yüzde 22,4’e yükselirken, Bakanlık 2023 yılı hedefini yüzde 35 olarak açıklamıştı. Proje başlangıcından bu tarafa 16,5 milyon tonu kağıt karton, 4,1 milyon tonu plastik, 1,7 milyon tonu cam, 0,4 milyon tonu metal ve 1,5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye geri kazandırıldı. Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı; 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı. 2020 yılında belediye nüfusunun yüzde 86’sına 91 düzenli depolama tesisi ile hizmet verilen Türkiye’nin 2023 yılı hedefi yüzde 100 olarak belirlenirken, Sıfır Atık Projesi’nin 2023 yılına kadar tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması ve geri kazanım oranının yüzde 35’e çıkarılması, düzenli depolama oranının ise yüzde 65’e indirilmesi hedefleniyor. 1995 yılında 17 milyon ton, 2020 yılında 32,3 milyon ton olan ülkenin evsel atık miktarının 2023 yılında 38 milyon tonun üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bakanlık, evsel atık miktarı seyrini de dikkate alarak Sıfır Atık Projesi üzerinde titizlikle duruyor.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi

2019 yılında başlatılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi” uygulamasıyla da 2019, 2020 ve 2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 65’lik azalma gerçekleşmiş, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellenmişti. Uygulama sayesinde, plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 3,8 milyar Türk Lirası tasarruf edilmiş ve yaklaşık 23 bin ton sera gazı salımı engellenmişti.

Yorumlar (0)
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19