Akdeniz’in dönüşümü ödül aldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Kent ve Başkan Dergisinin bu yıl Kayseri’de düzenlediği ’Kent ve Başkan 2022 Ödül Töreni’nde, Akdeniz’de başlattığı ’Yerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri’ ile Türkiye genelinde bin 391 belediye arasında, internet üzerinden yapılan anket araştırması sonucunda ödüle layık görüldü.

Kent & Başkan Dergisinin her yıl düzenlediği, tüm Türkiye’yi kapsayan online anketi ile Türkiye’nin başarılı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi. Proje odaklı çalışmaların değerlendirildiği ödül töreni Kayseri’de gerçekleştirildi. Törene, Türkiye’nin hemen her bölgesinden büyükşehir, ilçe, belde belediye başkanları ile birlikte çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Başkan Gültak’a yerinden kentsel dönüşüm projesi ödülü

Belediyelerin birbirinden farklı ve değerli projelerinin kamuoyu anketi yöntemiyle yarıştığı ve alanında en çok oy alan çalışmaların ödüllendirildiği törende, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe sınırlarında ilk kez gerçekleşen ‘Yerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri’ ile birincilik ödülüne layık görüldü. Gültak, ödülünü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in elinden aldı.

“Halk anketinde en büyük başarı Akdeniz’in”

Türkiye’de, kentsel dönüşüm projeleri noktasında bin 391 belediye arasından bu ödülü aldığını dile getiren Gültak, “Tabi birçok belediye başkanı kentsel dönüşüm projesi başlatıyor ama Akdeniz’de, yerelde açılan anket sayısını nüfusa bölüyorlar ve ortaya başarı oranı çıkıyor. Biz bu başarı oranını yakalayan, bin 391 belediye içinde en üstte, birinci olarak seçildiğimizden dolayı bu ödüle layık görülmemiz bizi bir kez daha mutlu etti” dedi.

“Kaçak, ruhsatsız yapılar, imar sıkıntısı Mersin’in önünü kesiyor”

Başkan Gültak, Mersin’de, özellikle de Akdeniz ilçesi sınırlarında en küçük sarsıntıda dahi yıkılabilecek yüzlerce yapının insanların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, Mersin’in çözüm bekleyen en acil sorununun kentsel dönüşüm olduğunun altını bir kez daha çizdi. Gültak; “Kaçak yapılar, ruhsatsız ve imar sıkıntıları, Türkiye’nin en büyük ve en önemli liman şehirlerinden biri olan Mersin’in önünü kesmektedir. Hem bir belediye başkanı hem de bir Mersin sevdalısı olarak, insanlarımızın can güvenliğini tehdit eden bu tehlikeye seyirci kalamayız. Eğer biz Mersin’i, Türkiye’nin ilk 5 şehri içine taşıyacaksak, şehrimizi dizayn edip yeniden imar etmemiz gerekiyor. Şehrimizin kaderi ile oynayıp, şehrimizde yaşayan insanlarımızın kaderini değiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle, imar ve kentsel dönüşüm konularını çok önemsiyorum” diye konuştu.

“Akdeniz ve Mersin’i değiştiren projelerimiz devam edecek”

Sözlerini, “Demek ki Mersin’de olduğu gibi tüm Türkiye’de de bu duruma dikkat çektik. Vatandaşlarımız da bu konuda bizi ödüle layık gördü” diyerek sürdüren Gültak, açıklamasını şöyle sonlandırdı; “Bize oy veren tüm kardeşlerimize, Akdenizli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca, Mersin ve Akdeniz’de kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmemizde en büyük desteği veren dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, çok değerli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bunun gibi birçok projeyi daha insanlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz."